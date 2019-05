EUROPARLAMENTARE 2019. In ce județe au votat cei mai mulți cetațeni ca numar

Potrivit situației Biroului Electoral Central, topul județelor unde au votat efectiv cei mai mulți cetățeni până la ora publicării acestei știri este următorul București – aproximativ 340.000 de oameni Prahova – 130.239 oameni Constanța – 128.196 Iași – 128.159 Cluj – 122.645 Bacău – 112.269 Dolj – 110.175 The post EUROPARLAMENTARE 2019. În ce județe au votat cei mai mulți cetățeni ca număr appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.