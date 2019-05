EUROPARLAMENTARE 2019. In diaspora, unele secții de vot au apelat la urne improvizate pentru alegeri

Unele secții de vot din străinătate au trebuit să recurgă la improvizarea unor noi urne după ce cele pregătite de personalul secțiilor au fost umplute. Au fost înregistrate două astfel de cazuri, a declarat, pentru MEDIAFAX, președintele Biroului Electoral responsabil de Diaspora. Oamenii nu se așteptau la o asemenea avalanșă și n-au fost pregătiți cu The post EUROPARLAMENTARE 2019. În diaspora, unele secții de vot au apelat la urne improvizate pentru alegeri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.