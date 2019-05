EUROPARLAMENTARE 2019. Peste 50.000 de romani aflati in strainatate au votat pana la ora 11.00

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că votul la alegerile europarlamentare şi referendumul naţional a început în străinătate, la Auckland, Noua Zeelandă, la 22.00, ora României şi 7.00 ora locală, în secţia de votare nr. 18, cea mai îndepărtată secţie organizată peste hotare. Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), până la ora 11.00, în Diaspora, la alegerile The post EUROPARLAMENTARE 2019. Peste 50.000 de români aflaţi în străinătate au votat până la ora 11.00 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.