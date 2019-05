EUROPARLAMENTARE 2019. Peste cinci milioane de cetațeni s-au prezentat la vot

Situațiile prezentate de Biroul Electoral Central arată că până la acest moment, adică puțin după ora 15, peste cinci milioane de cetățeni români s-au prezentat la vot, mai exact 5.191.436 de persoane. Adică o prezență de 28,41% Topul prezenței pe județe arăta în felul următor: Ilfov – 34,65% Cluj – 33,80% Sibiu – 32,75% Brașov The post EUROPARLAMENTARE 2019. Peste cinci milioane de cetățeni s-au prezentat la vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.