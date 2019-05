EUROPARLAMENTARE 2019. Prezența la urne la ora 10.00: romanii au votat in proportie de 6,56%

Secţiile de votare din România s-au deschis duminică la ora 7.00 şi se închid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegători au fost organizate 18.730 de secţii de votare pe teritoriul României. Biroul Electoral Central a anunțat că prezenţa la vot, duminică, la ora 10.00, în cadrul alegerilor europarlamentare, este de 6,56%. La The post EUROPARLAMENTARE 2019. Prezența la urne la ora 10.00: românii au votat în proporţie de 6,56% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.