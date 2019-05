EUROPARLAMENTARE 2019. Rezultate parțiale dupa numararea a 85% din voturi

Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, marţi, rezultatele parţiale centralizate după numărarea a aproximativ 85% din voturile exprimate la alegerile europarlamentare şi referendum, PNL obţinând 26,71 %, PSD 22,85, USR-PLUS 21,49%. Potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central după numărarea a aproximativ 85% din voturile exprimate la alegerile europarlamentare şi referendum, PNL a obţinut 2.071.109 The post EUROPARLAMENTARE 2019. Rezultate parțiale după numărarea a 85% din voturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.