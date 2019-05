EUROPARLAMENTARE 2019. Rezultate parțiale dupa numararea a aproape 90% dintre voturi / UPDATE

UPDATE Potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central după numărarea a aproximativ 90% din voturile exprimate la alegerile europarlamentare şi referendum, PNL a obţinut 2.210.622 voturi ( 26,91%), PSD a obţinut un total de 1.860.949 de voturi (22,66%), în timp ce alianţa USR-PLUS a adunat un total de 1.785.392 de voturi (21,74%). De asemenea, Pro The post EUROPARLAMENTARE 2019. Rezultate parțiale după numărarea a aproape 90% dintre voturi / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.