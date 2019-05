Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele pentru ora 10.23 la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Iată clasamentul oficial de la Biroul Electoral Central: PNL – 26,23% PSD – 23,68% USR-PLSU: 20,51% Pro Romania: 7,01% UDMR: 6,27% PMP: 5,55% ALDE: 4,24% The post EUROPARLAMENTARE 2019. Rezultate parțiale la ora 10.23 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.