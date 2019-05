EUROPARLAMENTARE 2019. Rezultate parțiale pana la 19.30

Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, luni, rezultatele parţiale centralizate până la ora 19.30, PNL obținând un scor de 26,35% , PSD – 23,16%, iar Alianţa 2020 USR-PLUS a obţinut 21,24%. Biroul Electoral Central a centralizat, până la ora 19.30, un număr de 6.197.239 de buletine de vot ajunse fizic la BEC, adică 48,66% din The post EUROPARLAMENTARE 2019. Rezultate parțiale până la 19.30 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.