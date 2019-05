EUROPARLAMENTARE 2019. Rezultatele BEC, dupa numararea voturilor din 5.800 de secții: PNL – 29.3%, PSD – 27%, USR – 13.5%

PNL se situează pe primul loc la alegerile europarlamentare, după numărarea a 1.445.781 din cele 8.954.959 exprimate la scrutinul de duminică, anunță Biroul Electoral Central. După numărarea voturilor exprimate la 5.800 de secţii, respectiv 1.445.781 voturi, PNL a obţinut 29.3%, iar PSD – 27%. Pe locul al treilea se situează USR – 13.5% din voturile The post EUROPARLAMENTARE 2019. Rezultatele BEC, după numărarea voturilor din 5.800 de secții: PNL – 29.3%, PSD – 27%, USR – 13.5% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.