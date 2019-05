EUROPARLAMENTARE. Topul județelor cu cei mai mulți cetațeni care au participat la vot

Situația centralizată de Biroul Electoral Central conturează și un top al județelor după numărul cetățenilor care au votat efectiv până la ora publicării acestei statistici: București – aproximativ 700.000 de cetățeni Cluj – aproximativ 270.000 Iași – 262.000 Prahova – 258.000 Constanța – 241.652 Timiș 239.000 Brașov 215.000 Bacău – 212.000 Dolj – 207.000 The post EUROPARLAMENTARE. Topul județelor cu cei mai mulți cetățeni care au participat la vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.