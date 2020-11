Europarlamentarul Chris Terheș, despre intenția lui Klaus Iohannis de vaccinare a medicilor : 'E un abuz și crima'

Europarlamentarul PNȚCD, Christian Terheș, lansează, pe facebook, un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, care vrea, cu prioritate, să vaccineze personalul medical. ”Este abuz și crimă!”, strigă, de la Bruxelles, Terheș, care vine și cu o nouă teorie a conspirației în ceea ce privește COVID-19.

"Iohannis (PNL) doreste vaccinarea cu prioritate a personalului medical, ceea ce e un abuz si crima. Intrebati doctori de specialitate si veti afla ca nu exista in istorie sa se fi descoperit un vaccin in mai putin de un an de la aparitia unui virus. Ori s-a stiut despre acest virus si s-a pregatit din timp un vaccin, ori vaccinul e prea nou pentru a se garanta ca nu are efecte secundare.

Daca Iohannis, Guvernul si goarnele din presa au asa mare incredere in acest vaccin, sa se vaccineze ei prima data in vazul tuturor, iar, daca acestia nu patesc nimic, din aceeasi sticla sa se vaccineze si altii. Vaccinarea obligatorie in masa cu un vaccin ce nu e testat suficient e un abuz si crima!

Prin ceea ce face PNL se dovedeste a fi nu doar de drept, prin absortia PDL (continuatorul FSN), dar si de facto continuatorul Partidului Comunist in Romania", a spus Christian Terheș.