Europarlamentarul Chris Terhes, intervenție EXPLOZIVA in cazul micuței Sorina: In Romania drepturile omului au ajuns un lux

Europarlamentarul PSD Chris Terhes susține că în cazul micuței Sorina se vede exact cum a ajuns România o republică a procurorilor, în care drepturile omului au devenit un lux, așa cum spunea fostul ministru al Justiției, Raluca Prună.

Citește și: VIDEO REVOLTĂTOR: fetiță de 8 ani, ridicată cu FORȚA de poliție. Suspiciuni că ar fi dată în SUA pentru trafic de organe

”Extragerea prin forta si abuz, de catre procuroarea Maria Piturca, a minorei Sorina din sanul familiei care a crescut-o este inca o dovada a cangrenarii justitiei din Romania, in care magistrati foarte bine platiti au ajuns sa dispretuiasca atat legea cat si oamenii care le platesc salariile si pensiile grase.

In multiple relatari publice se spune ca procuroarea Maria Piturca si-a justificat gestul abuziv sub pretextul ca a pus in executare o decizie definitiva a unei instante civile, care a dispus ca Sorina sa fie adoptata de o familie de romani din SUA.

Fara a pune la acest moment in discutie legalitatea acelei hotarari definitive, respectiva hotarare trebuia sa fi fost incuviintata a fi executata silit.

Pe rolul Judecatoriei Baia de Amara exista doua cauze care au ca obiect incuviintarea executarii silite a deciziei care o priveste pe Sorina: dosar 804/181/2019, care a avut termen pe data de 20.06.2019, si dosar 812/181/2019, care va avea termen pe data de 26.06.2019.

http://portal.just.ro/181/SitePages/Dosar.aspx…

http://portal.just.ro/181/SitePages/Dosar.aspx…

In dosarul 804/181/2019 judecatorul a autorizat executarea silita "prin toate modalităţile de executare silită prevăzute de lege". A se vedea captura din atasament.

Modalitatile de executare silita prevazute de lege in cazul unui minor sunt cele prevazute de art. 910-914 din Codul de procedura civila, pe care le gasiti in imaginile alaturate.

Citind prevederile legale si privind la comportamentul procuroarei hashtagiste "fara mama, fara tata" Maria Piturca, oricine om cu minim simt al dreptatii vede abuzul pe care procuroarea l-a comis. Printre aceste abuzuri sunt:

1. Procurorul nu are nici o atributie sa execute silit o hotarare judecatoreasca civila.

2. De la admiterea executarii silite de catre instanta sunt niste termene in care executorul judecatoresc – si nu procurorul – trebuie sa someze debitorul sa predea minorul, termene care nu s-au respectat in acest caz.

3. Se interzice bruscarea minorului de catre oricine.

4. Este executorul judecatoresc cel care cere sprijin autoritatilor, nu procurorul, cum s-a intamplat in acest caz.

5. Daca minorul se opune, e necesara o consiliere psihologica si o intreaga alta procedura de urmat.

Complici la acest abuz impotriva unui cetatean roman minor vulnerabil nu sunt doar sefii acelui procuror, ci si presa si ONG-urile care cauta sa justifice acest abuz scandalos.

Asta e Romania lui Pruna, Ciolos si Iohannis in care “drepturile sunt un lux”.”, scrie Chris Terhes.