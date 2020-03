Europarlamentarul Maria Grapini a EXPLODAT la adresa lui Orban și Iohannis: Dezordine in logica și lipsa de pregatire

Europarlamentarul Maria Grapini a izbucnit din cauza bâlbelor de comunicare ale autorităților. Președintele Klaus Iohannis anunța, ieri, că vârstnicii de peste 65 de ani nu au voie să mai iasă din casă, pentru ca la câteva ore distanță premierul Ludovic Orban să nuanțeze declarația, explicând că de fapt aceștia vor putea ieși între 11 și 13.

"Sincer, nu mai pot! Auziti cum raspunde premierul la intrebari? Cum sa iesi in conferinta de presa,intr-o perioada declarata stare de urgenta, cand operezi cu ordonante militare, fara date precise,fara situatii exacte? De ce naiba mai ies Conferinta de presa? Presedintele mai devreme cerea medicilor sa foloseasca ce nu au-echipamente de protectie, spunea ca batranii( peste 65 de ani)sa nu iasa din casa dar nu spunea cine are grija de ei, la intrebarea unui jurnalist cine garanteaza ca nu se incalca drepturile omului, Orban raspunde ca el! Eu asa dezordine in logica si asa lipsa de pregatire a unor inalti functionari publici intr-un stat nu am

mai vazut!!!!! Doar noi si Dumnezeu ne mai poate salva!", scruie Maria Grapini pe Facebook.