Europarlamentarul Maria Grapini INTRA TARE: anunța ca il DENUNȚA pe ministrul Sanatații la UE daca acesta are de gand sa izoleze romanii de peste 65 de ani

Europarlamentarul Maria Grapini s-a enervat pe ministrul Sănătății după ce acesta a anunțat că vrea să izoleze toți vârstnicii de peste 65 de ani, fiind posibilă o relocare a acestora de la domiciliile lor.

"Hristos a Inviat,domnule ministru Tatar! Stiu ca sunteti crestin si dintr-o zona unde traditiile si credinta sunt respectate! Suntem in Saptamana Luminata si a doua zi de Pasti si as vrea sa marturisiti public ca sunt stiri false, declaratiile dumneavoastra care circula pe internet! Sunt unul dintre milioanele de romani care au trecut pragul celor 65 de ani, unii doar cu o zi,stabilit ca prag de izolare acasa!

Am respectat ordinul pentru ca inteleg sa existe ordine in perioada unei pandemii.Dar sa ne luati de acasa-indiferent daca ne-ati testat sau nu, indiferent daca suntem infectati sau sanatosi,sa ne duceti in carantina incalca drepturile noastre de cetateni romani si europeni! Va cer domnule minustru sa dezmintiti public informatia care ar duce la masuri naziste nu de protectie!

Daca nu veti face dezmintire, voi considera adevarata stirea si in calitate de europarlamentar ma voi adresa institutiilor europene! Si daca va fi nevoie ma voi adresa instantelor internationale!

Imi doresc sa nu fie cazul! V-am scris cu ceva timp in urma o scrisoare in care va ceream sa comunicati,transparent,complet si corect, cu cifre comparative cu anul trecut din aceiasi perioada,situatia imbolnaviror,deceselor! Nu mi-ati raspuns dar nici nu comunicati! Nu va bateti joc de romani!", scrie Maria Grapini pe Facebook.