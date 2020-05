Europarlamentarul PNȚCD, Cristian Terheș: Problemele cetațenilor europeni pot fi rezolvate cel mai repede de statele naționale și nu de birocrația de la Bruxell

Europarlamentarul PNȚCD, Cristian Terheș, membru în Grupul ECR din Parlamentul European, a declarat în presa din Marea Britanie că soluțile rapide și eficiente pentru cetățenii din statele Uniunii Europene vin de la statele naționale și nu de la birocrația din instituțiile europene.

El a dat ca exemplu elocvent ceea ce s-a întâmplat chiar în timpul pandemiei care a măturat Europa. Instituțiile europene au fost aproape inexistente în primele faze și tot efortul a fost preluat rapid, eficient și calificat de către statele naționale. Vinovată pentru toată această paralizie este birocrația tot mai stufoasă din instituțiile europene:

”Nu birocratia din Bruxelles, ci statele nationale pot rezolva cel mai repede problemele cetatenilor europeni

Intrebat de Daily Express din UK pe data de 14 mai 2020 ce parere are despre reactia birocratiei UE la problemele generate de pandemia coronavirus, europarlamentarul Cristian Terhes (PNTCD), membru in Grupul ECR, a spus:

"Cetatenilor europeni li s-a spus ca solutia la problemele lor este sa permita preluarea de la statele nationale a cat mai multor puteri de catre birocratia din Bruxelles, care se prezenta ca stiind cel mai bine ce trebuie sa fie facut peste tot in Uniunea Europeana.

Pandemia generata de coronavirus, insa, a aratat ca UE a contribuit prea putin si prea tarziu in a ajuta statele nationale sa depaseasca aceasta situatie. Au trecut mai bine de trei luni de cand pandemia a afectat economiile statelor europene iar UE nu a fost inca capabila sa vina cu un plan de redresare care sa ajute statele sa depaseasca criza economica.

In loc sa actioneze rapid in evaluarea problemei si ajutarea statelor, birocratia europeana negociaza in spatele usilor inchise si pe sub mese pentru a include unele prevederi in acest plan de redresare care vor ajuta unele state dar vor submina altele. Una dintre aceste prevederi este axarea planului de redresare economica pe utopicul 'Green Deal' (pactul verde european - n.n.).

Solidaritatea, fundatia conceptului european, nu se atinge cand UE impune de sus in jos reglementari dupa principiul 'o marime care se potriveste tuturor', ci cand Bruxelles-ul asculta statele nationale si le asista in a face tot ce e mai bun pentru proprii lor cetateni. Guvernele nationale, ce sunt in legatura directa cu nevoile cetatenilor lor, stiu cel mai bine problemele si pot actiona mai repede sa le rezolve."

Articolul integral poate fi gasit la adresa:

https://www.express.co.uk/…/EU-coronavirus-news-EU-fund-com…”, a spus europarlamentarul PNȚCD.