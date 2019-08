Europarlamentarul Rares Bogdan cere demisia ministrului Sanatatii, dupa crimele de la Spitalul Sapoca. Mesaj al unui angajat al unui spital de psihiatrie

Eurodeputatul PNL Rareş Bogdan solicită demisia ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, după crimele de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Fostul jurnalist o acuză pe Pintea că este preocupată doar de imagine.

"Doamnă ministru al Sănătății, demisia!!! Ați trimis corpul de control la Săpoca pentru a constata ceea ce știm deja cu toții! Dacă doreați să schimbați ceva în bine, o făceați! Dar sunteți preocupați doar de imagine, iar când bubuie ceva, vă ocupați tot de imagine!

Dacă doriți o dovadă a incompetenței dumneavoastră, aveți mai jos mesajul unui angajat al unui spital de psihiatrie.

„Lucrez ca supraveghetor într-un spital din România si cînd plec de acasă imi pup nevasta si copilul pentru ca nu se stie dacă mai apuc (la tura de noapte suntem 2 asistente 2 infirmiere un supraveghetor la 75, am avut si 80 de pacienți din care pot fi si 10 in sevraj); sunt singurul bărbat la 75 de paturi, stau pe hol sa vad usile la camere dar nu pot vedea in niciun salon sa nu creadă cineva că e ușor, am făcut cerere sa ne bage 2 de noapte si a spus că norma prevede 1 singur. Vin pacienți periculoși care sunt adusi de 6 mascați cu cătușe si eu trebuie sa am grijă de el singur; e ușor să vorbești din afara sistemului, dar pentru noi e greu, raspund pentru fapte pe care nu pot sa le controlez; dacă au gresit trebuie să plătească, dar poate se schimbă ceva in tot sistemul”", scrie Rareş Bogdan pe Facebook.

Patru persoane au murit după ce un bolnav a atacat cu un stativ de perfuzii pacienții internați la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din județul Buzău. Bărbatul a rănit și mai multe persoane. Bărbatul de 38 de ani, care a atacat pacienții, a fost internat cu sevraj etilic. Atacatorul s-a luptat cu polițiștii până a fost imobilizat.