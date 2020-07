European Metal Festival Alliance va avea loc online in perioada 7 - 9 august! Capete de afis sunt: Sabaton, Rotting Christ, Tesseract si Napalm Death

European Metal Festival Alliance (EMFA), din care face parte şi ARTmania, singurul eveniment din România membru al acestei iniţiative internaţionale, va avea loc online în perioada 7 - 9 august, iar capete de afiş sunt Sabaton, Rotting Christ, Tesseract şi Napalm Death, relatează News.ro.

Programul cuprinde 35 de trupe, interviuri şi conţinut video exclusiv ce pot fi urmărite pe MetalFestivalAlliance.com.

Abonamentele au fost puse în vânzare la preţul de 6,66 euro şi sunt disponibile pe site-ul evenimentului.

EMFA este o alianţă din care fac parte 13 festivaluri independente din Europa - Alcatraz (Belgia), ARTmania Festival (România), Bloodstock (Marea Britanie), Brutal Assault (Cehia), Dynamo (Olanda), Into The Grave (Olanda), Leyendas Del Rock (Spania), Metal Days (Slovenia), Midgardsblot (Norvegia), Motocultor (Franţa), Party.San (Germania), Resurrection (Spania) şi Summer Breeze (Germania).

Vor fi difuzate în premieră concerte susţinute de Sabaton (Bloodstock Open Air Festival 2019), Avatar (Alcatraz Festival în 2019), Tesseract (Bloodstock Open Air 2019), Thy Art Is Murder, Napalm Death, Grand Magus şi Battle Beast (concerte susţinute la Summer Breeze Open Air 2019).

EMFA va oferi şi o serie de show-uri special înregistrate în perioada izolării, special pentru acest festival online, de Rotting Christ, Butcher Babies, Orange Goblin, Heidevolk, Primordial, King 810, Amenra, Parasite Inc., Alien Weaponry, Venom Prison, Mass Hysteria, Angelus Apatrida, Evergrey, Kampfar, Venom Inc., Unleash The Archers, Legion Of The Damned, Dirty Shirt, Gutalax, Kissin’ Dynamite, Evil Invaders, ¡Pendejo!, Der Weg einer Freiheit, Cult of Fire, Lèpoka, Spoil Engine, SVART CROWN, Deserted Fear, Dead Lord, RoadkillSoda, NYTT LAND, White Walls şi SkyEye.

ARTmania Festival va folosi această ocazie pentru a susţine promovarea la nivel european a produselor culturale româneşti şi a muzicii rock din România. Festivalul va fi prezent la EMFA cu interviuri, filmări inedite din ediţii ale evenimentului şi înregistrări realizate pentru această ocazie. În plus, va oferi publicului european şi trei concerte special înregistrate în perioada pandemiei pentru iniţiativa internaţională - DirtyShirt, RoadkillSoda şi White Walls.

Programul pe zile al European Metal Festival Alliance va fi anunţat în următoarele săptămâni.