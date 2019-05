Europenii resping 'ultimatumul' dat de Iran in privița acordului nuclear

Statele europene implicate în dosarul nuclear iranian - Franţa, Germania şi Marea Britanie - şi Uniunea Europeană au respins joi 'ultimatumul' de 60 de zile dat de Iran, transmite AFP.

'Respingem orice ultimatum şi vom evalua respectarea de către Iran a angajamentelor sale în domeniul nuclear', arată aceste state şi şefa diplomaţiei europene, Federica Mogherini, într-un comunicat comun.Iranul a anunţat miercuri că suspendă aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' în cadrul acordului internaţional încheiat cu marile puteri în 2015 privind programul său nuclear, ca răspuns la denunţarea unilaterală a acestui pact în urmă cu un an de către SUA.Iranul va sista limitarea rezervelor sale de apă grea şi de uraniu îmbogăţit conform angajamentelor luate prin acordul din 2015, a indicat Consiliul suprem de securitate naţională (CSSN) de la Teheran, într-un comunicat difuzat de agenţia oficială de presă Irna potrivit Agerpres

Teheranul a dat un termen de 60 de zile celorlalte ţări semnatare ale acordului pentru a-şi pune în practică promisiunile de a proteja sectoarele bancar şi petrolier irakiene împotriva sancţiunilor Washingtonului.Europenii îşi exprimă 'via preocupare' după decizia Teheranului şi se declară 'deplin ataşaţi faţă de menţinerea şi punerea integrală în aplicare a acordului în domeniul nuclear, o realizare esenţială în arhitectura mondială de neproliferare nucleară, care este în interesul securităţii tuturor', chemând Iranul 'să se abţină de la orice escaladare'.'Aşteptăm de la Iran să continue să adere la formatele şi mecanismele instituite prin acordul în domeniul nuclear', adaugă comunicatul.Semnatarii reamintesc 'angajamentele lor ferme în cadrul acordului, mai ales în ce priveşte ridicarea sancţiunilor în beneficiul poporului iranian', sens în care îşi exprimă 'regretul că Statele Unite au impus din nou sancţiuni după retragerea din acord' în 2018.Washingtonul a anunţat miercuri înăsprirea suplimentară a sancţiunilor economice împotriva Iranului, adăugând oţelul, fierul, aluminiul şi cuprul pe lista sectoarelor vizate de măsuri punitive.În comunicatul emis joi, semnatarii se declară 'hotărâţi să-şi continue eforturile pentru a permite continuarea comerţului legitim cu Iran', în particular prin Instex, sistemul de troc creat de Franţa, Germania şi Marea Britanie la sfârşitul lui ianuarie.