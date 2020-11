Poliţist lovit cu mașina de un șofer care staționa neregulamentar în zona Gării Obor. Imaginile publicate de Europol arată momentul în care poliţistul a coborât din autospecială, pentru a-l legitima şi a lua măsurile legale, iar şoferul pleacă în viteză, doborându-l pe omul legii. Sindicaliștii susțin că bărbatul care l-a lovit pe poliţist este „beizadeaua […] The post Europol: Polițist lovit cu mașina de „beizadeaua unei persoane de la Secretariatul General al Guvernului” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.