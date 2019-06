Europpol avertizeaza - Amenintarea terorista ramane dupa infrangerea Statului Islamic

Europenii au fost mai protejaţi de atacuri jihadiste anul trecut decât în orice moment de când gruparea Statul Islamic şi-a înfiinţat califatul în 2014, dar un număr de atacuri dejucate, printre care şi tentative de a utiliza substanţe chimice, arată că ameninţarea încă există, informează joi agenţia de poliţie Europol, relatează Reuters potrivit Agerpres.

Treisprezece persoane au fost ucise şi 46 rănite în atacuri comise de jihadişti în întreaga Europă în 2018, menţionează Europol într-un raport. Cifrele sunt de departe cele mai scăzute din 2014, când Statul Islamic a cucerit o treime din Siria şi Irak şi a lansat o campanie de atacuri cu numeroase victime în Europa.În fiecare din anii de după apariţia autointitulatului califat, jihadiştii au ucis zeci de oameni şi au rănit sute în Europa, executând atacuri la scară mare în oraşe precum Manchester, Nisa, Bruxelles şi Paris.Gruparea SI a pierdut în acest an ultimul teritoriu deţinut în Siria, deşi autorităţile susţin că aceasta rămâne o ameninţare ca mişcare subterană.Toate atacurile de anul trecut din Europa au fost comise de "lupi singuratici" care au folosit arme de foc şi cuţite. Aceste atacuri comise de atacatori interni sunt mai puţin sângeroase decât cele comise de foşti combatanţi, dar Europol susţine că sunt mai greu de prevenit de către poliţie.Agenţia europeană de poliţie a dejucat 16 atacuri jihadiste, un semn că deşi SI şi-a pierdut teritoriul, ideologia grupării şi influenţa sa în mediul online rămân o ameninţare."Raportul Europol subliniază că terorismul reprezintă încă un pericol real şi prezent pentru UE", a precizat într-un comunicat comisarul european pentru securitate Julien King."Ameninţarea de durată reprezentată de grupurile islamiste, împreună cu ascensiunea violenţei extremiste de extremă dreapta, arată cu claritate că sunt încă multe de făcut, în special în combaterea flagelului conţinutului terorist online", a adăugat el.Două dintre atacurile dejucate implicau utilizarea de ricină în explozibili şi respectiv otrăvirea apei potabile, potrivit Europol.Numărul europenilor care se întorc din zonele de conflict rămâne scăzut, sute de persoane capturate în Siria aflându-se în detenţia forţelor kurde sprijinite de SUA.Statul Islamic menţine o puternică prezenţă online, dar retragerea grupării în subteran este probabil să suscite o creştere a eforturilor organizaţiilor rivale, precum Al-Qaida, de a redobândi influenţă, susţine Europol.Statul Islamic îşi are originea dintr-o facţiune a Al-Qaida în Irak, dar a profitat de războiul civil din Siria pentru a cuceri teritorii şi a se desprinde de organizaţia fondată de Osama bin Laden.Agenţia a semnalat şi o creştere a numărului de arestări legate de extremismul de extremă dreapta. Deşi încă relativ scăzut, numărul arestărilor s-a dublat pentru al doilea an consecutiv, până la 44 în 2018.