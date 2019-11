Eurosantis SRL va furniza produse farmaceutice Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta (document)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a încheiat un contract de achiziții de produse farmaceutice.Societatea care se va ocupa de achizițiile de produse farmaceutice este Eurosantis SRL.Valoarea contractului este 0 lei, iar atribuirea a avut loc în data de11-11-2019.Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de achiziționarea de medicamente și consumabile medicale necesare beneficiarilor din unitațile de asistență sociala și protecția copilului aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, în vederea oferirii unor servicii sociale de calitate în conformitate cu standardele in vigoare.lot 1: "Antiinfecțioase generale de uz sistemic";lot 2: "Diverse medicamente"lot 3: "Medicamente pentru sânge, organele hematopoietice și sistemul cardiovascular";lot 4: "Medicamente pentru sistemul genito-urinar și hormoni";lot 5: "Medicamente pentru sistemul nervos";lot 6: "Medicamente pentru sistemul respirator";lot 7: "Medicamente pentru tractul digestiv și metabolism";lot 8: "Medicamente utilizate în dermatologie";lot 9: "Consumabile medicale";Prin atribuirea produselor farmaceutice (medicamentelor), autoritatea contractanta urmărește incheierea unui acord-cadru de furnizare și a contractelor subsecvente asociate, în vederea tratării beneficiarilor din centrele aferente D.G.A.S.P.C. Constanța.Durata acordului-cadru de furnizare medicamente este de 6 luni. Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 7-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.NOTĂ: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentația de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea "Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secțiunea "Detalii procedura Clarificări, decizii la documentația de atribuire" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.Firma câștigătoare este Eurosantis SRL.Societatea a fost înființată în anul 1992 și are sediul social în Municipiul Constanţa.Societatea are capital social subscris de 100.000 lei, integral vărsat, compus din: 10.000 de părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei.Acționari sunt Dumitrache Maria, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 40% și Dumitrache Ion, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 60%.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate.Potrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2018 societatea a raportat cifra de afaceri netă de 25.924.376 lei, profit de 1.632.170 lei și un număr mediu de 96 salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoriaSursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța