Eurostat anunta ca Romania are cel mai mare deficit guvernamental din UE

La nivelul Uniunii Europene, Romania a avut cel mai mare deficit guvernamental raportat la Produsul Intern Brut in primul trimestru din acest an, cu 4,5% din PIB, in conditiile in care, in zona euro, deficitul guvernamental a fost 0,5% din PIB iar Uniunea Europeana a avut deficit guvernamental de 0,6% din PIB, arata datele publicate vineri de Eurostat.