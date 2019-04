EUROSTAT confirma: Romania, sub media ratei de somaj din Uniunea Europeana

somaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania a inregistrat o rata a somajului de 3,8% in martie, date ajustate sezonier, la fel ca in februarie, dar, in zona euro, somajul a scazut la 7,7%, cea mai scazuta din septembrie 2008, potrivit datelor publicate marti de Eurostat, informeaza News.ro. In februarie, zona euro inregistra o rata a somajului de 7,8%, date ajustate sezonier. Rata de 7,7%, din martie, este cea mai scazuta din septembrie 2008 pana in prezent, potrivit Eurostat. La nivelul Uniunii Europene (UE), rata medie a somajului a fost de 6,4% in martie, in scadere de la 6,5% in februarie. Aceasta este cea mai scazuta rata a somajului din ianuarie 2000 pana in prezent. In martie, cele mai scazute rate ale somajului le-au inregistrat Cehia (1, ...