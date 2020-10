Eurostat: Romania a inregistrat in august cea mai mare creștere din UE in construcții

Lucrările de construcţii în România au înregistrat o creştere de 12,4%, în luna august 2020 comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans înregistrat în rândul statelor membre UE, potrivit datelor publicate, luni, de Eurostat. În timp ce în România, lucrările de construcţii au înregistrat o creştere de două cifre, […] The post Eurostat: România a înregistrat în august cea mai mare creștere din UE în construcții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.