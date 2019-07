Eurostat: Romania - lider la cresterea deficitului guvernamental in primul trimestru al acestui an

La nivelul Uniunii Europene, România a avut cel mai mare deficit guvernamental raportat la Produsul intern brut în primul trimestru din acest an, cu 4,5% din PIB, în condiţiile în care, în zona euro, deficitul guvernamental a fost 0,5% din PIB iar Uniunea Europeană a avut deficit guvernamental de 0,6% din PIB, arată datele publicate vineri de Eurostat, citat de agerpres. De asemenea, datele Eurostat arată că România a fost lider şi la creşterea deficitului guvernamental în primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, cu un avans de 1,7 puncte procentuale, de la un deficit de 2,8% din PIB până la unul de 4,5% din PIB.În zona euro, deficitul guvernamental a scăzut de la 1,1% din PIB în ultimul trimestru al anului trecut până la 0,5% din PIB în primul trimestru al acestui an. În Uniunea Europeană, deficitul guvernamental a scăzut de la 1% din PIB până la 0,6% din PIB.Separat, Eurostat a dat publicităţii datele privind datoria guvernamentală la finele primului trimestru 2019. Conform acestora, România se situa în rândul statelor membre cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale raportată la PIB, 34,1% din PIB, un nivel mai redus fiind înregistrat doar în Estonia (8,1% din PIB), Bulgaria (21,2%), Luxemburg (21,3%), Danemarca (33,6%) şi Cehia (34%).Comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, 12 state membre UE au înregistrat o creştere a nivelului datoriei guvernamentale raportată la PIB în timp ce alte 13 state membre, inclusiv România, au înregistrat o scădere. În cazul României, datoria guvernamentală a scăzut de la 35% din PIB în ultimul trimestru al anului trecut până la 34,1% din PIB în primul trimestru al acestui an, un declin de 0,8 puncte procentuale.Deficitul public este definit în Tratatul de la Maastricht ca fiind necesarul net de finanţare, aşa cum este definit de sistemuleuropean al conturilor economice integrate. Sectorul general guvernamental cuprinde subsectorul central, de stat, local şi fondul de securitate socială.