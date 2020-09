Eurostat: Romania, pe primul loc in UE la numarul mare de elevi care ii revin unui invatator

In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene erau in 2018 in invatamantul primar 24,5 milioane de elevi si 1,8 milioane de invatatori, o medie de 13,6 elevi la un cadru didactic, Romania avand cel mai mare numar de elevi - 19,5 - care ii revin unui invatator, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).