Eurovision 2019. Smaranda Vornicu-Shalit: ''Este un rezultat greu de digerat si de inteles''

Visul Romaniei la Eurovision 2019 se opreste in semifinale. Ester Peony nu s-a calificat in Marea Finala Eurovision 2019. "A fost o seara grea pentru cei care au trait alaturi de Ester Peony si Romania emotiile concursului Eurovision. Dupa trei luni de pregatiri intense si investitii fara precedent in spectacolul de pe scena, echipa Romaniei a parasit prematur competitia", se arata intr-un comunicat de presa al Televiziunii Romane. Momentul adevarului pentru Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision! Va ajunge in finala? „Este un rezultat greu de digerat si de inteles, in conditiile in care Romania a avut aseara, pe scena Eurovision, un artist talentat, o piesa in trend cu ...