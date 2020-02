Eurovision Romania - Reprezentantii Norvegiei si Ciprului si castigatoarea din 2012 a concursului international, invitati in finala nationala de la Buzau

Reprezentanţii Norvegiei şi Ciprului la concursul Eurovision 2020 şi Loreen, câştigătoarea ediţiei din 2012 a competiţiei internaţionale, sunt invitaţi în finala selecţiei naţionale care va avea loc duminică la Buzău, a transmis miercuri televiziunea publică. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cântăreaţa suedeză Loreen şi doi dintre concurenţii ediţiei din acest an - Ulrikke Brandstorp, reprezentanta Norvegiei, şi Sandro, reprezentantul Ciprului - vor urca pe scena din Sala Sporturilor din Buzău pentru a susţine scurte recitaluri. Loreen a câştigat Eurovision Song Contest 2012 cu piesa „Euphoria”, care a ajuns în fruntea clasamentelor din 21 de ţări. Albumul său de debut, „Heal”, a fost lansat în acelaşi an, şi a fost urmat, în 2017, de „Ride”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Îmi face mare plăcere să ştiu că reprezentanta din acest an a României se numără printre fanii mei. Îi doresc succes în urmatoarele etape ale concursului!”, a transmis Loreen. Ulrikke Brandstorp, în vârstă de 24 ani, vine din Sarpsborg (Norvegia) şi îşi va reprezenta ţara cu balada „Attention". Ea este şi autoarea acestei piese pe care a scris-o în colaborare cu Kjetil Morland şi Christian Ingebrigtsen. Sandro (Alessandro H. Ruetten), reprezentantul Ciprului, s-a născut în urmă cu 24 de ani în Germania, ţară în care locuieşte şi în prezent. Interpretul cu origini americane şi greceşti a fost ales, în decembrie 2019, de televiziunea publică din Cipru pentru a reprezenta această ţară la Eurovision. În luna mai, la Rotterdam, Sandro va interpreta piesa „Running”, compusă de australianul Alfie Ar ...