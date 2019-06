Evaluare Nationala 2019. De ce in unele judete jumatate dintre elevi nu au luat nici 5

Evaluarea nationala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rezultatele dezastruoase la examenul de clasa a opta, cu cel mai mare procent de note sub 5 din ultimii ani, tradeaza problemele sistemului nostru de educatie. Profesorii s-au obisnuit sa lucreze doar cu elevii straluciti, acuza specialistii in stiintele educatiei, iar pe cei slabi, ii dau la o parte, ca sa nu iasa prost in statistici. Se intampla mai ales in judetele aflate in topul rezultatelor bune, unde insa numarul corigentilor sau repetentilor care n-au intrat in examen s-a dublat fata de anul trecut. Si parintii au partea lor de vina. Majoritatea pretind performanta, dar 90 la suta dau rar pe la scoala, sa se intereseze de copii . Examenul de clasa a opta este un asa zis “test de pla ...