Evaluare nationala clasa a IV - a. Iata ce subiecte au primit elevii la Limba Romana - FOTO

evaluare nationala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Evaluarea Nationala la finalul clasei a IV-a a inceput astazi cu proba la limba romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Miercuri elevii de clasa a IV-a vor sustine proba la matematica, iar cei din partea minoritatilor nationale vor participa joi proba la limba materna. Pe 22 si 23 mai vor intra in examen elevii claselor a VI-a. Ei vor sustine pe 22 mai proba de limba si comunicare si pe 23 mai - Matematica si Stiintele naturii. Conform Legii Educatiei Nationale, rezultatele evaluarilor nationale la clasele a II-a si a VI-a au ca scop elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor si preorientarea scolara, iar rezultatele evaluarii nationale la clasa ...