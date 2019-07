Evaluarea migratiei. Ședere ilegala in Romania sau consemne privind interdictia intrarii in tara

educaţie

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României celor peste 100.000 de persoane aflate în evidențele instituției , cetățeni străini din state terțe (cei mai mulți din Turcia,Vietnam, Moldova, China etc.) și cetățeni ai UE/SEE/CH (cei mai mulți din Italia, Franța, Germania, Grecia etc.).Principalele scopuri pentru care cetățenii străini şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE)Cei mai mulți dintre aceștia sunt stabiliți în București și pe raza județelor Ilfov, Timiș, Constanța și Cluj.În ceea ce priveşte admisia în România, au fost primite 5446 solicitări de viză depuse la misiunile diplomatice. Au fost soluționate, prin emiterea avizului, 2608 de cereri de scurtă ședere şi 2838 de lungă şedere, cele mai multe în scop de vizită, turism, studii și reîntregirea familiei.Totodată, cetățenii străini au depus peste 20 000 de cereri de prelungire a dreptului de ședere temporară și aproximativ 730 de cereri pentru șederea pe termen lung. Au fost primite peste 6000 de cereri de eliberare a certificate de înregistrare și emise 107 cărți de rezidență pentru membri de familie ai cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH.În aceeaşi perioadă, au fost eliberate 11.678 avize de angajare/detaşare, pentru lucrători permanenţi, detașați, înalt calificaţi, ICT, sezonieri și transfrontalieri, fiind înregistrată o creștere evidentă față de primul semestru al anului 2018, când au fost eliberate 4409 de avize.În urma celor peste 1000 de acțiuni/controale la aproximativ 4000 de societăți comerciale, care au vizat combaterea muncii nedeclarate, au fost depistați 1223 de străini în situații ilegale, dintre care 285 desfășurau activități lucrative fără forme legale și au fost aplicate 405 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 3.500.000 lei (253.150 lei –străinilor depistaţi; 3.277. 700 – angajatorilor).Cu privire la țara de origine a străinilor care accesează piața forței de muncă din România, pe primul loc se situează Vietnam (2812), urmat de Moldova (1360), Sri Lanka (1201), Nepal (1194), Turcia (1181) și India (1040) etc..Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 4374 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați cu şedere ilegală 1554 de străini, în creștere cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut.Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 1126 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de a părăsi teritoriul României și au fost aplicate sancțiuni contravenționale cu avertisment și amendă în valoare de peste 800.000 lei.De asemenea, pentru 339 de persoane a fost aplicată măsura interdicției de a intra în țară pentru diferite perioade de timp, de la 3 luni la 10 ani.Totodată, în perioada de referinţă, 493 de cetăţeni străini au fost îndepărtaţi sub escortă, dintre care 356 în termen de 24 de ore.De asemenea, au fost întocmite documente de luare în custodie publică pentru 187 de persoane până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre, 142 fiind returnate.Ca și alternativă la îndepărtarea forțată, 30 de migranți au optat pentru programul de repatriere voluntară umanitară și au părăsit țara noastră la o dată stabilită de comun acord cu Organizația Internațională pentru Migrație.Totodată, în cazul a 100 de străini a fost acordată tolerarea rămânerii pe teritoriul României până la încetarea motivelor care au stat la baza deciziei.În perioada de referință, ofițeri din cadrul Direcției Migrație au participat la 11 misiuni operative sub egida FRONTEX, în vederea întăririi controlului asupra fluxurilor de migraţie ilegală către teritorii ale UE şi a combaterii criminalităţii/infracţionalităţii transfrontaliere.Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.