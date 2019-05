evaluarea nationala de la finalul clasei a ii a incepe astazi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 7 mai 2019 incepe evaluarea nationala de la finalul clasei a II-a. In alta ordine de idei, probele din cadrul evaluarii nationale de la finalul clasei a II-a vor incepe astazi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Proba scrisa la limba romana si limba materna este programata astazi, fiind urmata pe 8 mai de testele de citire la cele doua discipline. Proba de matematica este prevazuta pentru data de 9 mai, in timp ce proba de limba romana (scris si citit) pentru elevii din randul minoritatilor nationale se va desfasura in data de 10 mai. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a I ...