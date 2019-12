Eveniment caritabil: Spectacol in Sala Sporturilor din Constanta, cu ocazia Charity Basketball Game (galerie foto)

Dacă la ediția anterioară am reușit să ajungem cu cadouri la peste 200 de familii și 600 de copii din județul Constanța, în 2019 ne propunem să depășim aceste cifre. Iar acest lucru se va întâmpla cu ajutorul partenerilor tradiționali ai CS Phoenix Constanța, care ne-au susținut cauza încă de la început: Navy League of the United States și Black Sea Area Support Team, Primăria Municipiului Constanța și Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius“, cărora li s-au alăturat acum Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza” Constanța, Colegiul National Pedagogic „Constantin Brătescu“ Constanța, Liceului Teoretic „Ovidius Constanța“ și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ Constanța, precum și o serie de agenție economici constănțeni. În ceea ce privește evenimentul Charity Basketball Game, au apărut numeroase elemente de noutate, printre care implicarea în joc, pe lângă echipele CS Phoenix Constanța, Navy League of the United States și Black Sea Area Support Team, și a echipelor de baschet ale celor patru licee, concursuri pentru fanii din tribune, momente artistice, etc, au menționat cei de la CS Phoenix Știința Constanța.