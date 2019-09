Eveniment de amploare organizat de Palatul Copiilor Iasi! Toti iesenii sunt asteptati

Palatul Copiilor Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica, 29 septembrie 2019, incepand cu orele 10.00, Palatul Copiilor Iasi organizeza in parcul de la Grupul Statuar al Voievozilor si in curtea institutiei din bulevardul Carol I, nr. 2, festivitatea de deschidere a cursurilor din anul scolar 2019-2020. Pe parcursul evenimentului, publicul iesean, parintii, dar mai ales copiii, vor participa la: spectacol festiv, simultan de sah cu campioana nationala si vicecampioana europeana in 2019, la categoria de varsta 10 ani, demonstratii tehnice de aero-, auto -, navomodele, lansare de zmeie, face painting, dans popular si dans modern. ...