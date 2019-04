Eveniment dedicat NATO la Universitatea Nationala de Arte din Iasi

soldati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Concursul de grafica cu tema „Romania in NATO-15 ani. 70 de ani de la infiintarea Organizatiei Nord-Atlantice” va fi lansat loc joi, 11 aprilie, incepand cu ora 10.00, la Galeria UNIVERSITAS a Universitatii Nationale de Arte "George Enescu", din Iasi. Acesta este cel de-al doilea eveniment public al campaniei „#WeAreNATO: Romania - 15 ani in NATO.70 de ani de la infiintarea Organizatiei Nord-Atlantice”. Concursul reprezinta o provocare adresata studentilor din institutiile de invatamant superior cu programe de studii din ramura de stiinte si arte, care vor trebui sa realizeze lucrari, circumscrise temei, in tehnicile graficii traditionale (acuarela, guasa, tempera, pastel, tus ...