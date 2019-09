Eveniment dedicat stiintei, la Palatul Culturii din Iasi: „Saptamana Creierului” 2019

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi, in calitate de partener, alaturi de Primaria Municipiului Iasi, anunta desfasurarea celei de-a V-a editii a „Saptamanii Creierului”, organizate de Cercul Studentesc de Neurochirurgie si Asociatia Creierului Iasi, la Palatul Culturii, in perioada 18 – 22 septembrie 2019. „Saptamana Creierului” este un eveniment anual, ce are ca scop popularizarea cunostintelor despre sistemul nervos, in randul elevilor, in principal, dar si catre toti cei pasionati de neurostiinte, prin intermediul unor ateliere interactive, conferinte si lansari de carte. Editia din acest an se va desfasura in spatiile Muzeului Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu”, de ...