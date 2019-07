Eveniment important in comuna Tomesti. Sute de persoane sunt prezente la inaugurarea unui Parc al Unirii din localitate

eveniment Tomesti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, in comuna Tomesti are loc un eveniment dedicate inaugurarii unei investitii noi in localitate. Autoritatea locala a inaugurat Parcul Unirii, parc aflat in zona Amfiteatrului P.Oarza, loc special pentru recreere si nu numai. Evenimentul va incepe cu o piesa de teatru “Hansel si Grete; a trupei Aschiuta, dupa care va continua, de la ora 17.00 cu un program mini disco pentru copii cu Alba ca Zapada, Minnie si Mickey Mouse. De la ora 18.00 pana la ora 19.00 va avea loc un concerte extraordinar sustinut de Clasa de excelenta a prof. Anca Apetroaei de la Palatul Copiilor din Iasi. Ulterior, intre orele 19.00 si 20.00 va avea loc un concert al Ansamblului Folcloric Rapsodia si Andra Barleanu, ...