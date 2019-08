Eveniment la Cumpana: Ceremonie de inaugurare a locuintelor finalizate de Habitat for Humanity Romania (galerie foto)

În aceste momente, la Cumpăna, are loc ceremonia de inaugurare a locuinţelor finalizate în sezonul 2018 - 2019.Habitat for Humanity România organizează ceremonia „Dedicare, Cumpăna - Inaugurarea locuinţelor finalizate în sezonul 2018 - 2019”. În cadrul evenimentului vor fi oferite, într-un gest simbolic, cheile noilor case, celor opt familii beneficiare, cămine ce au fost construite prin programul Big Build 2018. De asemenea, vor fi inaugurate alte 8 locuinţe construite în cadrul programului tradiţional Habitat for Humanity România.Evenimentul va fi deschis de- director naţional Habitat for Humanity România. El va adresa un cuvânt de bun venit şi un mesaj de mulţumire tuturor voluntarilor, sponsorilor şi celor care s-au implicat în acest program. Va transmite mulţumiri şi, primarul localităţii Cumpăna, mesaj urmat de cel al partenerilor de proiect -- CSR Manager Kaufland România. Totodată, îşi vor exprima mulţumirile şi reprezentanţii celor 16 familii, care au, în sfârşit, un loc pe care să-l numească „Acasă”.Evenimentul se va încheia cu inaugurarea locuinţelor: înmânare simbolică a cheilor şi un tur al noii comunităţi clădite cu sprijinul partenerilor şi voluntarilor de la Habitat for Humanity România.În ediţia Big Build 2018 au fost construite 8 case în localitatea Cumpăna, judeţul Constanţa, în doar 5 zile! Cei 350 de voluntari veniţi din toate colţurile ţării, dar şi ai lumii, din SUA, Germania şi Olanda, au ajutat şi lucrat cot la cot la ridicarea caselor cu membrii celor 8 familii.