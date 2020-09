Evenimente de neratat in acest weekend la Constanta

Evenimente la care poți participa în acest weekend.

Aventura „Hip Hip Zbumzzi- Caravana Zbumzzi” se apropie de final. Săptămâna aceasta, îndrăgita trupă se află în parcul de la Casa de Cultură. Astăzi, de la ora 17:00, se joacă spectacolul de teatru de păpuși „ Motanul încălțat “. Mâine, de la ora 17:00, în aceeași locație, cei mici sunt invitați să participe la spectacolul „Aventurile lui Nică”. Duminică, de la ora 17:00, organizatorii au pregătit un show special de închidere. Micii spectatori se vor bucura de un spectacol vesel, interactiv, animat marca Zbumzzi.Intrarea este liberă! Proiectul „Hip Hip Zbumzzi - Caravana Zbumzzi” este organizat de Oțeleanu Ioana Cătălina PFA și finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Evenimentul se desfășoară în perioada 10 august-13 septembrie.Sala de cinema a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” se deschide astăzi de la 17:30 cu producția „După ce ne-am certat”(”After We Collided”) care va fi prezentată în premieră. Filmul este adaptat de Mario Celaya după cartea After We Collided de Anna Todd. Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) și Tessa Young (Josephine Langford) parcurg urmările despărțirii lor. Chiar dacă vor trece prin momente bune și momente rele, vor avea suișuri și coborâșuri, vor face greșeli și le vor repara, Hardin și Tessa nu se vor lăsa și vor lupta pentru a fi împreună. Filmul îi are în distribuție pe Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin și Dylan Sprouse, alături de care îi mai găsim pe Shane Paul McGhie, Candice King, Charlie Weber, Khadijha Red Thunder, Inanna Sarkis, Pia Mia, Samuel Larsen, Louise Lombard, Rob Estes, Dylan Arnold, Selma Blair și Karimah Westbrook. „După ce ne-am certat” este regizat de Roger Kumble, cunoscut pentru ”Cruel Intentions”, ”The Sweetest Thing” și ”Just Friends”. Cinefilii au ocazia să revadă producția cinematografică sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 17:30 și duminică, 13 septembrie, de la ora 20:30.Preț bilet: 16 lei întreg; 4 lei copii/elevi/studenți; 8 lei pensionari.va fi proiectat începând cu ora 20:30. Pelicula ni-l prezintă pe Ray Garrison (Vin Diesel), un soldat de elită recent ucis în acţiune, care este readus la viaţă şi transformat în super-eroul Bloodshot, de către corporaţia RST.Fiind inoculat cu toate proprietăţile unei nano-technologii de ultimă oră, el reprezintă acum o forţă de nestăvilit .Dar, odată cu procesul de transformare a corpului său, compania i-a modificat totodată mintea şi amintirile. Când Ray începe să-şi amintească câte ceva din trecut, el nu mai ştie ce e adevărat şi ce nu - dar este hotărât să reia controlul asupra propriei sale vieţi. Filmul va fi prezentat publicului și sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 20:30 și duminică, 13 septembrie, de la ora 17:30.