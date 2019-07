Evenimentul anului in Piata Constitutiei. Doua zile de trafic restrictionat in Bucuresti

Trupa americană de rockva concerta în această seară în Piaţa Constituţiei, în cadrul turneuluiunul dintre cele mai aşteptate concerte ale verii, informează agerpres. Trupa va urca pe scenă în formula: Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, John Shanks, chitară, plus chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013.În deschiderea evenimentului vor concerta două formaţii româneşti -(de la 17,15 la 18,00) şi(de la 18,30 - 19,30), urmând ca, după 20,30 până la ora 23,00, să urce pe scenă trupa lui Jon Bon Jovi.Potrivit set-list-ului de la concertele anterioare susţinute în Europa, Bon Jovi va începe concertul din Piaţa Constituţiei cu piesa care dă titlul turnului, "This House Is Not for Sale", după care vor urma "Knockout" şi "You Giver Love a Bad Name".Din concert nu vor lipsi piese ca "Roller Coaster", "Lost Highway", "Bed of Roses", "It's My Life", "Keep The Faith" sau "I'll Sleep When I'm Dead". Pentru bis-uri, trupa are pregătite trei piesei - "Raise Your Hands", "Wanted Dead or Alive" şi "Livin' on a Prayer".Intrarea în zona de concert se va face la ora 14,30 pentru membrii Fan Club-ului Bon Jovi şi de la ora 15,00 pentru public.Special pentru buna desfășurare a concertului, traficul rutier va fi închis în intervalul 21 iulie (07.00) - 23 iulie (08.00) pe bulevardele Unirii și Libertății.