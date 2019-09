Evenimentul Symphony for Life, la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski din Constanta

IMPROVISATION AD MARTEM - Reorchestrație Eduard Dabrowski

COLLAGE ORIGINS - SAFRI DUO - Reorchestrație Eduard Dabrowski

COPACUL - ZSOLT KERESTELY

NOTHING ELSE MATERS - Reorchestrație Eduard Dabrowski

MUZICA - GEORGE GRIGORIU

STEA - COMPOZITOR DORU TODORUȚ - Reorchestrație Eduard Dabrowski

PRELUDE AGE OF HEROS - Reorchestrație Eduard Dabrowski

COLLAGE SAFRI DUO – ATHENA - Reorchestrație Eduard Dabrowski

YOU RAISE ME UP - ROLF LOVLAND

BELLA CIAO - Reorchestrație Eduard Dabrowski

În această săptămână are loc ultimul spectacol al lunii septembrie la Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski”. Sâmbătă, 28 septembrie 2019, începând cu ora 19, publicul este invitat la evenimentul ”Symphony for Life”.- CIPRIAN ROGOJAN [membru fondator al trupei SISTEM] și DORU TODORUȚ [membru fondator al trupei DEEPCENTRAL]Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski”Maestru cor - ADRIAN STANACHEÎn program - șlagăre cunoscute de public, coloane sonore din filme celebre, arii de operă și operetă fredonate de toată lumea:Proiectul „Symphony for Life”își propune creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța educației muzicale în viața comunității prin organizarea de concerte-spectacol, un concept nou și atractiv ce combină elemente ale muzicii moderne (stilul pop) cu frumusețea muzicii clasice, ce creează o ambianță muzicală accesibilă, într-un format care să reprezinte o alternativă la muzica comercială difuzată la radio, TV sau în mediul online. Prin atragerea unui public divers ca vârstă și categorii socio-profesionale, proiectul încurajează și atragerea de fonduri pentru instituțiile culturale principale din România.este un proiect muzical premium, fondat de doi cunoscuți artiști români: CIPRIAN ROGOJAN [instrumente de precuție; membru fondator al trupei SISTEM] și DORU TODORUȚ [voce; membru fondator al trupei DEEPCENTRAL]. 2 Gents a concertat în februarie 2019 înKiev, unde a avut un real succes. Ideea prezentului proiect a luat naștere atunci, încurajați de publicul extrem de încântat.este cântăreț, actor, compozitor și textier. A lăsat cariera de învățător pentru a se dedica scenei. A câștigat talent show-ul de “Popstars”, a jucat în primul soap opera românesc, “Numai iubirea” și în serialul “Om bogat, om sărac”. A dobândit succesul muzical cu trupa Deepcentral, care de peste 11 ani a avut mai multe single-uri number one în România și peste granițe. Melodiile compuse, scrise și cântate de Doru Todoruț au ajuns în topurile radiourilor internaționale, fapt ce a condus la apariții de concerte și festivaluri în Germania, India, Turcia, Rusia, Ucraina, Cehia, Belgia, UK, Grecia, etc.este licențiat al Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, clasa de precuție. A fost fondator al proiectului 2 Vibes Symphony și fondator al formației Sistem, ocupând locul 3 la concursul Eurovision în anul 2005, la Kiev (primul rezultat notabil obținut de artiștii români participanți la acest prestigios concurs internațional). Alături de formația Sistem are la activ 4 materiale discografice și peste 15 hit-uri care au fost în topurile românești. Împreună cu colegii de formație Ciprian Rogojan s-a implicat în numeroase campanii educaționale pentru dezvoltarea, în rândul tinerilor din România, a spiritului ecologic și de protejare a naturii.este considerată cea mai prolifică tânără soprană a momentului în țară și peste hotare, deținând roluri principale în “The Phantom of The Opera” și “My Fair Lady”. Soprana exclusivă a maestrului Vladimir Cosma (compozitorul coloanelor sonore ale lui Louis de Funes), a susținut spectacole și concerte în toată Europa, China, Coreea de Sud etc.de la Agenția Teatrului (0241.481.460) și online pe www.tnobconstanta.ro/bilete . Adițional biletele se regăsesc și în rețeaua de magazine partenere Entertix.ro: Carrefour și Cărturești.Luni: 11-17Marți: ÎnchisMiercuri – Joi – Vineri: 11-17Sâmbătă – Duminică: 18.15-19.00 în zilele cu spectacol (închis în zilele fără spectacol)