Evgeny Nikolsky este noul general manager al JTI Romania, Moldova si Bulgaria

Evgeny Nikolsky este noul general manager al JTI România, Moldova şi Bulgaria. Acesta a preluat funcţia de la Mark Rock, care va conduce în continuare JTI Germania, anunţă compania într-un comunicat, potrivit news.ro.

Evgeny Nikolsky s-a alăturat JTI (Gallaher) în 2001, în echipa de vânzări din Kazahstan. De atunci, a continuat să-şi dezvolte cariera şi expertiza în mărci şi trade marketing, devenind director de vânzări în această ţară, în 2009.

În 2014, s-a mutat în Rusia pentru a administra distribuitorul Megapolis, după care a devenit director de vânzări în JTI Rusia. În 2016, s-a întors în Kazahstan, la conducerea JTI, iar din 2018, a coordonat şi activitatea JTI din Asia Centrală şi Mongolia.

Citește și: Nebunie în Ministerul de Interne! E bătaie

"JTI a intrat în cel de-al treilea deceniu de existenţă în această ţară şi cred că românii ar trebui să fie mândri de realizările lor, foarte apreciate şi recunoscute în grupul JTI. Am ajuns la peste 28% cotă de piaţă, iar în 2019 am intrat şi în categoria produselor cu potenţial de risc redus, cu Logic Compact. Exportăm peste 70% din producţia fabricii din Bucureşti, în aproape 50 de ţări din toată lumea. JTI are o reputaţie solidă, datorită implicării companiei în viaţa comunităţii, fiind un partener de încredere al autorităţilor din România. Avem, aşadar, toate motivele să continuăm să investim pe plan local, în oamenii noştri şi în mărci", a declarat Evgeny Nikolsky.

Echipa de management din România coordonează şi afacerile JTI din Moldova şi Bulgaria.

Citește și: Traian Băsescu dă semnalul serii: Atrag atenția

JTI şi-a început activitatea în România în 1993 (ca R.J. Reynolds), şi a fost una dintre primele companii multinaţionale înfiinţate pe plan local. JTI are peste 1.200 de angajaţi care lucrează în sediul din Bucureşti, în fabrică şi în birourile de vânzări din întreaga ţară.

JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun şi produse pentru vapat, cu operaţiuni în peste 130 ţări. Compania deţine Winston, marca numărul doi la nivel global, precum şi Camel, în afara SUA. Alte mărci globale sunt Mevius şi LD. Prin Logic, JTI este, de asemenea, un jucător major pe piaţa ţigaretelor electronice. Cu sediul la Geneva, Elveţia, JTI are peste 45.000 de angajaţi. JTI este membră a grupului Japan Tobacco.