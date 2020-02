Evita sa faci asta pe 1 martie, daca vrei sa ai un an bun

Prima zi de primavara este insotita de numeroase traditii si superstitii pe care romanii de respecta de foarte multa vreme. Majoritatea se pastreaza cu stictete in mediul rural.

De 1 Martie, fetele primesc martisoare de la baieti, iar parintii le leaga copiilor o moneda la gat sau la mana pentru ca acestia sa fie feriti de boli si necazuri tot anul.

1. Nu te spala cu apa calda pe fata, la prima ora a diminetii

Primavara trebuie primita cu multa bucurie si seninatate. Se spune ca felul in care traiesti prima zi a primaverii, asa vei fi tot sezonul. Tocmai de aceea, pentru a avea energie si chef de munca inca de la prima ora a diminetii, este recomandat sa te speli pe fata cu apa rece sau cu zapada, daca a mai ramas nea prin curte.

2. Nu uita sa mananci cas dulce si vin rosu

Pe 1 Martie se consuma vin rosu si cas dulce de oaie, doua alimente asociate cu prosperitatea si cu un an agricol bun.

3. Nu te certa cu nimeni

1 Martie este o zi speciala pentru fiecare dintre noi, fapt pentru care e recomandat sa nu ne certam pentru ca o vom tine in dispute pana la toamna.

4. Nu arunca martisorul la finalul zilei

Trebuie sa porti martisorul, daca ai primit, pana la prima inflorire a copacilor sau la prima luna plina din primavara. Martisorul este cel mai cunoscut talisman pentru sufletul oamenilor, un cadou ce poarta noroc daca este purtat la mana, pe partea dreapta si in piept, pe partea stanga.

5. Nu oferi martisoare persoanelor pe care nu le ai la suflet

Martisorul se ofera acelor persoane dragi. Este un cadou care trebuie facut din inima si nu din obligatie. Cei care fac daruri pentru a respecta cutuma (fara s-o inteleaga) vor avea ghinion in dragoste si vor fi partasii certurilor in familie.

6. Nu uita sa iti alegi baba!

Fiecare dintre noi are o baba. Descopera care e baba ta, in functie de luna nasterii tale. De pilda, daca te-ai nascut pe 10, calculul se face asa: 1+0 = 1, deci ziua aleasa va fi chiar 1 Martie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.