Evolutia gripei: Crestere foarte mare a numarului de imbolnaviri. Ce se recomanda populatiei

Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a raportat astăzi Ministerului Sănătății că, în ultima săptămână de supraveghere și monitorizare, s-a înregistrat o creștere foarte mare a numărului de îmbolnăviri prin infecții respiratorii acute față de nivelul așteptat, iar activitatea gripală a evoluat cu intensitate înaltă, cu extindere națională, raportându-se un număr aproape dublu de gripe clinice comparativ cu săptămâna precedentă.În aceste condiții, specialiștii epidemiologi au constatat o evoluție epidemică a gripei.În acest context, precizăm că, toate măsurile luate până în prezent de către Ministerul Sănătății, precum și recomandarile către populație, către unitățile sanitare, de îngrijire, sau colectivitățile școlare rămân aceleași.Mai mult, în această perioadă, este recomandată limitarea accesului vizitatorilor in spitale, în special în secțiile cu risc, realizarea triajului epidemiologic al personalului medico-sanitar, refacerea stocurilor de medicatie antivirală și a stocurilor de echipamente de protecție.Ministerul Sănătăţii reaminteşte populaţiei că, măsurile de igienă personală (spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viaţă sănătos – alimentaţie bazată pe legume şi fructe, odihnă şi mişcare) sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii, şi in special prin gripa.De asemenea, se recomandă evitarea automedicației și consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa și care poate stabili o eventuală indicație pentru spitalizare, precum și izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei.Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenție și se recomandă, în continuare, vaccinarea antigripală.În această perioadă, este recomandată limitarea accesului vizitatorilor in spitale, în special în secțiile cu risc. De asemenea, trebuie realizat triajul epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie, purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de către vizitatori și personalul medical, purtarea maștii de către pacienți în UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare.Ministerul Sănătății solicită unităților sanitare care internează cazuri de infecții respiratorii acute refacerea urgentă a stocurilor de antivirale, refacerea urgentă a stocurilor de echipament de protectie și utilizarea corespunzatoare a acestuia, refacerea urgentă a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor, respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor, precum și instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare tuturor pacienților care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator.Ministerul Sănătății a finalizat achiziția celor 35 000 de doze de vaccin gripal suplimentare pentru campania de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire.Începând de mîine noile doze de vaccin gripal vor fi distribuite de furnizor către direcțiile de sănătate publică, astfel încât săptămâna viitoare să se continue imunizarea persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire în cabinetele medicilor de familie.Până la data de 02.02.2020 au fost vaccinate antigripal 1.486.486 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.Conform informării ANMDM, la nivel național există stocuri de medicamente antivirale specifice (OSELTAMIVIR) care sunt eliberate în farmaciile cu circuit deschis pe bază de prescripție medicală.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța