Evolutia sumelor platite de Romania ca dobanzi si comisioane la datoria publica. Observatii si probleme

Datele publicate pana acum de Ministerul Finantelor arata o crestere destul de pronuntata a sumelor care vor trebui platite anual in contul dobanzilor si comisioanelor la datoria publica. Deocamdata, cresterea robusta a economiei a "ecranat" efortul bugetar in acest sens, iar nivelul procentual s-a mentinut rezonabil, undeva sub 1,3% din PIB.