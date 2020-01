Ex-consilier de stat, vanzator la taraba cu petarde si artificii. „Nu-i o fapta rusinoasa sa…”

Fostul consilier de stat Dana Varga pare sa se fi „reprofilat” dupa ce a fost eliberata din functie.

Dana Rozalia Varga, ex-consilier de stat al premierului Viorica Dancila pe probleme care tin de minoritatea roma, a fost imortalizata, recent, intr-o ipostaza uluitoare. Fostul demnitar, fiica celebrului bulibasa Rudolf Varga, din Gilau (decedat anul trecut), vindea – la taraba – petarde, artificii si alte acareturi asurzitoare.

Explicatiile ex-consilierului de stat

Dana Varga a confirmat ca ea este in fotografie si ne-a oferit si o explicatie.

”Da, fiul meu comercializa petarde. In perioada sarbatorilor, fiul meu a avut un punct de lucru unde a comercializat, legal, articole pirotehnice. Eu doar am trecut pe acolo. Nu-i o fapta rusinoasa sa iti ajuti fiul. Cu siguranta cei din Partida Romilor din Cluj au facut fotografia. Ei se ocupa de asa ceva. E un conflict mai vechi”, a precizat Dana Varga.

L-a comparat pe Klaus Iohannis cu Adolf Hitler

In 6 noiembrie 2019, Dana Varga a fost eliberata, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al guvernului. Anterior, demnitarul fusese implicat intr-un episod controversat, dupa ce a publicat, pe pagina de Facebook, o fotografie in care presedintele Klaus Iohannis era comparat cu dictatorul nazist Adolf Hitler.

Postarea, facuta pe 5 august, a fost stearsa la scurt timp dupa aceea, dar apucase sa se viralizeze pe retelele de socializare. Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” a reactionat, atunci, dezaproband „gestul unei persoane publice cu functie de demnitar, care incearca in scop politicianist sa acrediteze asemanari intre presedintele Iohannis si dictatorul nazist”.

Colegii i-au cerut demiterea

Episodul a avut urmari si in formatiunea politica din care consilierul de stat facea parte.

„Imediat dupa ce, pe data de 5 august, dna Dana Varga a distribuit pe contul sau de Facebook un colaj de fotografii inadecvate, s-a hotarat sanctionarea ei in forurile statutare ale ALDE. In acelasi timp, conducerea ALDE a cerut premierului Viorica Dancila sa o demita din functia de consilier pe dna Dana Varga. Premierul Viorica Dancila a ales sa nu dea curs solicitarii ALDE”, au transmis, la vremea respectiva, reprezentantii ALDE.

Dana Rozalia Varga a ocupat functia de consilier al Vioricai Dancila din 2017. Ea a mai fost in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului si in Guvernul condus de Victor Ponta. In ianuarie 2015 a fost numita consilier de stat pe problemele romilor, dar, cand Dacian Ciolos a devenit prim-ministru, ea a demisionat din functie, dupa numai o luna.

Dana Varga, consilier de stat responsabilitati in problematica minoritatilor, a demisionat din ALDE dupa ce partidul lui Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca se retrage de la guvernare.

