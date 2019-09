Exact ca in filme! Zeci de straini au evadat dintr-o inchisoare din Spania

inchisoare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zece straini dintr-un centru de retinere administrativa din Madrid au evadat marti ca-n filme: au legat mai multe cearsafuri intre ele si au coborat pe un geam folosindu-se de ele ca de o coarda, a anuntat politia spaniola citata de AGERPRES. Trei dintre evadati au fost prinsi in apropiere de centrul situat in cartierul madrilen Aluche, a precizat o purtatoare de cuvant a politiei nationale. Aceasta nu a mentionat nationalitatile celor implicati in evadare. Centrele de retinere spaniole, unde sunt tinuti in fiecare an mii de imigranti ilegali in asteptarea expulzarii din tara, au mai fost in trecut scena unor evadari, tentative de evadare, revolte sau alte incidente. Organizatiile neguvernamentale critic ...