Examen record cu 3.000 de candidați la Medicina, intr-o hala la Romexpo

Peste 3.000 de candidaţi susţin duminică, la Romexpo, examenul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. 46 de olimpici naţionali şi internaţionali au optat deja pentru medicină, în cazul lor nemaifiind necesară susţinerea examenului. Medicina a atras în acest an cel mai mare număr de candidați, dar și cel mai