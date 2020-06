Examene on-line, anul acesta, in 80% dintre Universtatile din Romania. Primul an fara taxe de admitere in invatamantul superior

Este primul an fara taxe de admitere pentru mii de studenti din Romania. Mai multe universitati din Bucuresti, Iasi si Brasov au decis sa nu ceara bani la inscriere. In plus, peste 80% dintre universitatile din tara vor organiza admitere online, a declarat la Digi24 presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu.